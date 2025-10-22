Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 50,28 EUR.
Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 50,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 49,81 EUR. Mit einem Wert von 50,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78.773 Brenntag SE-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,83 Prozent niedriger. Am 14.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 5,93 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 57,18 EUR angegeben.
Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
