Brenntag Aktie
Marktkap. 7,06 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
47,49 €
|Abst. Kursziel*:
-4,40%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
47,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,86%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|08:16
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
