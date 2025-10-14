DAX 24.260 +0,1%ESt50 5.616 +1,2%MSCI World 4.292 +0,3%Top 10 Crypto 15,50 +0,7%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.679 -0,9%Euro 1,1640 +0,3%Öl 62,24 -0,1%Gold 4.206 +1,5%
Brenntag Aktie

Brenntag Aktien-Sparplan
47,72 EUR +0,25 EUR +0,53 %
STU
Marktkap. 7,06 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

08:16 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
47,49 €		 Abst. Kursziel*:
-4,40%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
47,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,86%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

