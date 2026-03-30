DAX 22.791 +1,0%ESt50 5.589 +0,9%MSCI World 4.170 +0,2%Top 10 Crypto 8,8310 +3,0%Nas 20.795 -0,7%Bitcoin 58.100 -0,2%Euro 1,1508 +0,4%Öl 117,4 +2,6%Gold 4.570 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
Nebius: Gewaltiges 310-Megawatt-Rechenzentrum in Finnland zementiert Anspruch auf die europäische KI-Vorherrschaft! Nebius: Gewaltiges 310-Megawatt-Rechenzentrum in Finnland zementiert Anspruch auf die europäische KI-Vorherrschaft!
Öl bleibt das unterschätzte Risiko – auch wenn die Waffen im Nahen Osten schweigen! Öl bleibt das unterschätzte Risiko – auch wenn die Waffen im Nahen Osten schweigen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
169,35 EUR +0,65 EUR +0,39 %
FSE
169,65 EUR +0,50 EUR +0,30 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 255,29 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

14:16 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
169,35 EUR 0,65 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Die Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie, die bei Kindern positiv ausgefallen seien und bei Erwachsenen nicht, habe der Markt wohl schon weitgehend so erwartet, schrieb James Gordon am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das optimistische Szenario eines Spitzenumsatzes von fünf Milliarden US-Dollar sei wohl vom Tisch. Doch rund drei Milliarden Dollar erschienen erreichbar. Früher an diesem Tag hatte Gordon einen Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen gegeben./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
165,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
169,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

14:16 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
13:06 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:41 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
30.03.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag in Grün
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit Kursplus
finanzen.net FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain
Benzinga If You Invested $1000 In AstraZeneca Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks Astrazeneca (AZN) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
Benzinga AstraZeneca Strengthens Position In COPD Race With Successful Trials
Zacks Astrazeneca (AZN) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
Zacks Astrazeneca (AZN) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
Benzinga Eli Lilly Could Rejoin Abivax Bidding If AstraZeneca Misses Deadline
Zacks Why Astrazeneca (AZN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Exxon Mobil, Palantir, AstraZeneca, Gencor Industries and Hour Loop
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen