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Marktkap. 2,86 Mrd. EUR

KGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
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WKN 723132

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ISIN DE0007231326

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Symbol SIXGF

Deutsche Bank AG

Sixt SE St Buy

11:36 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die jüngsten Aktienkäufe der Besitzerfamilie Sixt seien bemerkenswert, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum einen wegen des Umfangs und zum anderen wegen der dafür gewählten Aktiengattung. Dahinter könne eine niedrigere Bewertung der Aktien stehen oder aber eine zukünftige Zusammenlegung von Vorzugs- und Stammaktien./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,90 €		 Abst. Kursziel*:
30,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,57%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:36 Sixt Buy Deutsche Bank AG
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05.03.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
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