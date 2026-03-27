Sixt Aktie
Marktkap. 2,86 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die jüngsten Aktienkäufe der Besitzerfamilie Sixt seien bemerkenswert, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum einen wegen des Umfangs und zum anderen wegen der dafür gewählten Aktiengattung. Dahinter könne eine niedrigere Bewertung der Aktien stehen oder aber eine zukünftige Zusammenlegung von Vorzugs- und Stammaktien./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,90 €
|Abst. Kursziel*:
30,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,57%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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