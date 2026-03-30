SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 996,87 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 58 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Neustart der Erwartungen des Ausrüsters der Chip-Branche sei begrüßenswert, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe die Investoren wiederholt auf 2026 als Jahr des Übergangs hingewiesen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,42 €
|Abst. Kursziel*:
13,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,68%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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|UBS AG
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|SUSS MicroTec Hold
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