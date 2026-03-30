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RBC Capital Markets

Siemens Healthineers Outperform

11:41 Uhr
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
36,02 EUR 0,09 EUR 0,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für weniger als fünf Prozent des Umsatzes von Siemens Healthineers./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
35,88 €		 Abst. Kursziel*:
53,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
36,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,69%
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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