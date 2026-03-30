Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 39,94 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für weniger als fünf Prozent des Umsatzes von Siemens Healthineers./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
35,88 €
|Abst. Kursziel*:
53,29%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
36,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,69%
|
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|11:41
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG