ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Investorenveranstaltungen des Ölkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Management habe betont, dass die aktualisierte Produktionsplanung nicht als vorsichtig interpretiert werden sollte, schrieb Joshua Stone in einer Einschätzung vom Dienstag. Es habe auch trotz der gestiegenen Ölpreise kein Interesse an höheren Investitionen über die bisherige Planung hinaus./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,20 €
|Abst. Kursziel*:
15,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|13:01
|Eni Buy
|UBS AG
|08:21
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|13:01
|Eni Buy
|UBS AG
|08:21
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|13:01
|Eni Buy
|UBS AG
|08:21
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets