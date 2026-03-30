Eni Aktie

24,42 EUR -0,13 EUR -0,51 %
STU
22,44 CHF +0,13 CHF +0,56 %
BRX
Marktkap. 67,92 Mrd. EUR

KGV 20,59
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Eni Buy

13:01 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
24,42 EUR -0,13 EUR -0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Investorenveranstaltungen des Ölkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Management habe betont, dass die aktualisierte Produktionsplanung nicht als vorsichtig interpretiert werden sollte, schrieb Joshua Stone in einer Einschätzung vom Dienstag. Es habe auch trotz der gestiegenen Ölpreise kein Interesse an höheren Investitionen über die bisherige Planung hinaus./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,20 €		 Abst. Kursziel*:
15,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

13:01 Eni Buy UBS AG
08:21 Eni Overweight Barclays Capital
08:16 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.03.26 Eni Buy UBS AG
