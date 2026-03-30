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Marktkap. 123,51 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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ISIN DE000ENER6Y0

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Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

11:36 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
142,45 EUR 2,65 EUR 1,90%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Kurzfristig seien mit dem Krieg im Nahen Osten Risiken für den Elektronikspezialisten verbunden, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein stärkerer Fokus von Regierungen auf die Energiesicherheit dürften dem Unternehmen längerfristig aber zugutekommen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
140,49 €		 Abst. Kursziel*:
28,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
142,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,36%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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