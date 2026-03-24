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Marktkap. 8,39 Mrd. EUR

KGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
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WKN A2PB32

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Symbol AKZOF

Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Hold

11:41 Uhr
Akzo Nobel Hold
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Akzo Nobel N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Vergleich zum Vorjahresquartal um neun Prozent gesunken sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem Ausblick am Dienstag. Gründe seien geringere Volumina des Chemiekonzerns sowie widrige Währungseffekte./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,57 €		 Abst. Kursziel*:
10,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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