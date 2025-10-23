Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 50,38 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 50,38 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,14 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,50 EUR. Bisher wurden heute 67.606 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 36,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,11 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,95 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,18 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

