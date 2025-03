BriaCell Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel

BriaCell Therapeutics präsentierte in der am 12.03.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,31 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -14,330 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net