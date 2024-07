Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom zieht am Donnerstagnachmittag an

Blick auf Broadcom-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 158,50 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 159,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 158,73 USD. Bisher wurden heute 1.402.058 Broadcom-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (185,16 USD) erklomm das Papier am 19.06.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 14,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 79,54 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Mit einem Kursverlust von 49,82 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,40 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.000,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2024 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 12.06.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 USD, nach 0,84 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,49 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 4,80 USD im Jahr 2024 aus.

