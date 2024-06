Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagnachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1.682,63 USD abwärts.

Die Broadcom-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 1.682,63 USD. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.680,81 USD nach. Mit einem Wert von 1.700,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 831.455 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2024 markierte das Papier bei 1.851,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,04 Prozent. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 795,40 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 21,02 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 2.000,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 12.06.2024 vor. Das EPS belief sich auf 4,56 USD gegenüber 8,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.08.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2024 47,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

