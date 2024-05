Platz 2: Bank of America

Auch an der Zweitplatzierung Bank of America nahm Berkshire Hathaway im letzten Quartal keine Änderungen vor. Die 1.032.852.006 Anteile der Großbank waren an der Börse zum Stichtag 39,166 Milliarden US-Dollar wert, was 11,81 Prozent des gesamten Depots entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Northfoto / Shutterstock.com