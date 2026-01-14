DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,26 +3,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.797 -0,6%Euro1,1638 -0,1%Öl64,31 -1,7%Gold4.584 -0,9%
Bundeslandwirtschaftsminister wirbt für Schulgärten

15.01.26 06:36 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer sieht Schulgärten als einen guten Ansatzpunkt für ein besseres Verständnis für Lebensmittel. "Dort können Kinder spielerisch an gesunde Ernährung herangeführt werden", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. "Gleichzeitig lernen sie Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte und die Arbeit derjenigen, die sie herstellen - etwa bei Obst und Gemüse, das im Schulgarten angebaut wird."

Im Blick stehen auch Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung. "Etwa 16 Millionen Menschen gehen täglich in Mensen oder Kantinen essen", sagte Rainer. "Darin steckt ein großes Potenzial, um eine ausgewogene Ernährung im Alltag zu unterstützen." Das Ministerium fördere eine ausgewogene und möglichst regional verankerte Gemeinschaftsverpflegung mit Modellprojekten.

"Ich freue mich immer, wenn Kindergärten oder Schulen vor Ort bei Erzeugern aus der Region einkaufen", sagte der Minister. "Und wenn sie saisonal und auch Bio einkaufen, finde ich das noch besser." Generell stünden Kinder, Jugendliche und auch Senioren als Zielgruppe besonders im Blick./sam/DP/zb