Bundestag stimmt über Haushalt 2026 ab

28.11.25 05:48 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag stimmt am Freitag über den Etat der Bundesregierung für das nächste Jahr ab. Union und SPD planen mit Schulden, wie es sie höher nur während der Corona-Pandemie gab: Im Kernhaushalt und in Sondertöpfen für die Bundeswehr und die Infrastruktur sind zusammen Kredite über mehr als 180 Milliarden Euro geplant.

Insgesamt dürfen die Ministerien dem aktuellsten Entwurf zufolge fast 525 Milliarden Euro ausgeben. Mehr als ein Drittel davon fließt in den Arbeits- und Sozialetat, vor allem weil die Regierung immer mehr Geld zur Rentenversicherung zuschießen muss. Milliardenschwere Investitionen sind vor allem im Verkehrsetat, also für Straßen, Brücken und Schienen geplant. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verteidigung: Die Ausgaben hier steigen auf einen Höchststand seit Ende des Kalten Krieges./tam/DP/mis