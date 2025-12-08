DAX24.034 ±0,0%Est505.721 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +0,7%Nas23.528 -0,2%Bitcoin77.528 +0,1%Euro1,1627 -0,1%Öl63,01 -1,3%Gold4.184 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schwächer -- DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Oracle (PJ3MKH) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf Oracle (PJ3MKH)
Bayer: Der neue DAX-Leader erhält ein 50 Euro-Ziel. Warum JPMorgan noch 45%iges Potenzial aufruft! Bayer: Der neue DAX-Leader erhält ein 50 Euro-Ziel. Warum JPMorgan noch 45%iges Potenzial aufruft!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Bundeswehr: Erfolgreich Drohnen-Schwärme getestet

08.12.25 15:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr wertet einen Test von Drohnenschwärmen als Erfolg. Dabei wurde auf dem Truppenübungsplatz Altmark in Sachsen-Anhalt ein sogenannter Aufklärungs- und Wirkungsverbund aus Aufklärungsdrohnen, einer KI-unterstützten Führungssoftware sowie Kamikazedrohnen ("Loitering Munition") verschiedener Hersteller ausprobiert. Das Experiment habe einen "wichtigen Meilenstein für die Gefechtsführung der Zukunft gesetzt", teilte die Bundeswehr mit.

Wer­bung

Als Loitering Munition werden Drohnen mit einem Sprengkopf bezeichnet, die längere Zeit über einem Zielgebiet kreisen können, bis ihnen per Datenlink ein Ziel zugewiesen und das Angriffskommando gegeben wird.

Die Erprobung erfolgte nach diesen Angaben unter Federführung des Planungsamts der Bundeswehr. Zudem waren mehr als zehn Unternehmen beteiligt, darunter auch deutsche Drohnenhersteller wie Helsing und Stark Defence. Die Drohnen flogen im Test ohne Sprengkopf und zerschellten im Ziel.

Zur Steuerung wurde ein Bundeswehr-System ("Command & Control Unmanned Management System Bundeswehr") eingesetzt. Mit dieser Software lassen sich verschiedene Drohnentypen und sogenannte Wirkmittel sowie ihre jeweilige Steuerungssoftware zu einem Wirksystem zusammenfassen.

Wer­bung

Die Bundeswehr teilte dazu mit: "Mit dem erfolgreichen Experiment wurde der praktische Nachweis für den wirksamen Einsatz von Loitering Munition in der Bundeswehr erbracht und die Grundlage für die Verwendung KI-basierter Systeme im Gefecht gelegt."/cn/DP/jha