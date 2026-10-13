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BVB verlängert mit Trainer Kovac bis 2029

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BVB (Borussia Dortmund)
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DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Cheftrainer Niko Kovac verlängert. Der 54-Jährige hat in Dortmund ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

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"Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Er habe die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genieße innerhalb des Clubs eine hohe Akzeptanz, so Ricken weiter. "Die Verlängerung mit Niko ist auch ein klares Zeichen für Konstanz und Stabilität bei Borussia Dortmund."

Kovac: "Gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen"

Mit Kovac bleiben auch sein Bruder Robert Kovac und Filip Tapalovic beim BVB. Niko Kovac hatte Borussia Dortmund Anfang des Jahres 2025 auf dem elften Tabellenplatz übernommen und die Schwarz-Gelben in der Saison 2024/25 noch in die Champions League geführt. In der vergangenen Saison führte Kovac den Traditionsverein mit 73 Punkten zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga.

"Wir haben gemeinsam eine klare Entwicklung angestoßen und wichtige Grundlagen für die Zukunft gelegt. Darauf wollen wir aufbauen", sagte Kovac zur Vertragsverlängerung. "Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen."/dha/DP/mis

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17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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