C3ai A Aktie News: C3ai A am Vormittag im Ausverkauf

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 12,9 Prozent auf 34,85 USD. Das bisherige Tagestief markierte C3ai A-Aktie bei 30,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.853 C3ai A-Aktien.

Bei 44,00 USD erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,24 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai A-Aktie derzeit noch 70,62 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 abgelaufenen Quartal legte C3ai A am 31.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai A ein Ergebnis je Aktie von -0,07 USD vermeldet. C3ai A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,41 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,77 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte C3ai A am 30.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass C3ai A im Jahr 2024 -0,300 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

