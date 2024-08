CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Donnerstagnachmittag ins Minus

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 32,76 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 32,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 32,48 EUR. Bei 32,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 15.301 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je CANCOM SE-Aktie. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,94 EUR.

Am 14.05.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 440,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 317,68 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

