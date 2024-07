CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 32,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 32,60 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 32,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.318 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,45 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 34,79 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,44 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 317,68 Mio. EUR eingefahren.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

