CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 27,38 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 27,38 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,52 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.050 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 24,18 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,30 EUR an.

Am 13.08.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 394,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 329,35 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,38 EUR im Jahr 2024 aus.

