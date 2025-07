Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Rio Tinto hat im zweiten Quartal in seinen australischen Eisenerzminen die höchste Produktion seit 2018 verzeichnet. Gleichzeitig verwies der nach Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern weltweit auf 300 Millionen US-Dollar an Bruttokosten im Zusammenhang mit US-Zöllen auf seine kanadischen Aluminiumexporte. Den Angaben zufolge hat Rio Tinto im Zeitraum April bis Juni 83,7 Millionen Tonnen Eisenerz in seinen australischen Pilbara-Minen gefördert, 5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen sanken im Jahresvergleich um 1 Prozent auf 79,9 Millionen Tonnen. Rio Tintos Pilbara-Eisenerzbetriebe, die den Großteil der Gewinne ausmachen, haben sich laut Mitteilung gut von den Rückschlägen im ersten Quartal erholt, als Zyklone die australische Nordwestküste heimsuchten. Im Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin damit, bei den Eisenerz-Lieferungen am unteren Ende der Zielspanne von 323 bis 338 Millionen Tonnen zu landen. Diese Prognose steht seit April. Im Kupfergeschäft rechnet Rio Tinto nun damit, bei der Produktion 2025 am oberen Ende der jährlichen Prognosespanne zu liegen und die Produktionsstückkosten sich am unteren Ende bewegen werden. Dies spiegele den Erfolg beim Hochfahren der Untertagemine Oyu Tolgoi in der Mongolei wider sowie eine gute Entwicklung bei Escondida in Chile, der größten Kupfermine der Welt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q (15:30 Analystenkonferenz)

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,4%

zuvor: 77,4%

20:00 Fed, Beige Book

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.232,90 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 22.845,50 -0,2%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.560,80 -0,8%

Nikkei-225 (Tokio) 39.767,10 +0,2%

Hang-Seng (Hongk.) 24.581,72 -0,0%

Schanghai-Comp. 3.498,89 -0,2%

Kospi (Seoul) 3.186,90 -0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorgaben von der Wall Street sorgen zur Wochenmitte an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien für eine uneinheitliche Tendenz. Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise sprechen gegen eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank. Die Inflation ist im Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und damit etwas stärker als zuvor. Die Kernrate sei zwar langsamer als erwartet geklettert, zeige aber wachsende Anzeichen dafür, dass die Zölle einige Preise in die Höhe trieben, urteilt Glenn Purves, Global Head of Macro beim Blackrock Investment Institute. In Hongkong legen die Technologiewerte weiter zu, nachdem Nvidia nach einer Genehmigung aus Washington wieder einige ihrer KI-Chips in China verkaufen darf. Für die Trump-Administration "sind die Nvidia-GPU-Chips einer der größten Trümpfe auf diesem Pokertisch mit China, und die Erlaubnis, die Chips wieder in das Land zu verkaufen, dürfte den Handelsgesprächen zwischen den beiden Ländern helfen", sagen die Wedbush-Analysten. In Tokio pendelt der Nikkei-225 um den Vortagesschluss. Die Investoren hielten sich im Vorfeld der Oberhauswahlen am Sonntag zurück, heißt es. Zudem hält die Unsicherheit über die US-Zölle und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen an. In Sydney belasten die Abgaben bei den Minenwerten Rio Tinto (-0,1%) und BHP (-1,0%). Bei Rio Tinto werde das Produktionsergebnis für das zweite Quartal von der Ernennung des neuen CEO überschattet, so Citi-Analyst Paul McTaggart.

WALL STREET

DJIA 44.023,29 -1,0% -436,36 +4,5%

S&P-500 6.243,76 -0,4% -24,80 +6,6%

NASDAQ Comp 20.677,80 +0,2% 37,47 +6,9%

NASDAQ 100 22.884,59 +0,1% 28,96 +8,8%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 1,05 Mrd

Gewinner 558 1.438

Verlierer 2.223 1.332

Unverändert 63 74

Leichter - Im Blick standen die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise und Geschäftszahlen von Großbanken. Die Inflation war im Juni damit etwas stärker als zuvor gestiegen. Alles in allem hätten die Daten die Unsicherheit bezüglich der Zollpolitik und ihrer Folgen nicht beseitigt, so Analysten. Die Daten sprächen gegen eine baldige Zinssenkung durch die Fed. Unter den gegebenen Umständen dürfte die Fed vorerst bei ihrer abwartenden Haltung bleiben und von Zinssenkungen absehen, mutmaßte Analyst Eric Winograd von Alliancebernstein. Nvidia gewannen 4 Prozent. Das Unternehmen darf seinen KI-Chip H20 wieder in China verkaufen. Die Regierung hatte den Verkauf im April eingeschränkt. Im Fahrwasser von Nvidia gewannen AMD 6,4 Prozent und Broadcom 1,8 Prozent. JP Morgan sanken um 0,9 Prozent. Die Bank hat im zweiten Quartal zwar mehr eingenommen und verdient als erwartet, doch enttäuschten die Nettozinseinnahmen. Ein ähnliches Muster zeigten die Geschäftszahlen von Wells Fargo (-5,5%). Wells Fargo senkte derweil die Prognose der Nettozinseinnahmen. Die Zahlen der Citigroup (+3,6%) wurden dagegen positiv aufgenommen. Die Bank hatte den Gewinn deutlich gesteigert.

US-ANLEIHEN

Die Zehnjahresrendite zeigte sich 6 Basispunkte höher bei 4,48 Prozent mit den reduzierten Zinssenkungserwartungen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1618 0,1 1,1601 1,1685 +12,6%

EUR/JPY 172,95 0,2 172,67 172,48 +5,8%

EUR/GBP 0,8674 0,1 0,8668 0,8695 +4,9%

GBP/USD 1,3395 0,1 1,3385 1,3439 +7,3%

USD/JPY 148,87 0,0 148,85 147,61 -6,1%

USD/KRW 1.386,60 -0,1 1.387,97 1.380,81 -6,3%

USD/CNY 7,1536 -0,0 7,1545 7,1502 -0,9%

USD/CNH 7,1836 -0,0 7,1844 7,1755 -2,2%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8496 7,8500 +1,0%

AUD/USD 0,6525 0,2 0,6513 0,6554 +5,8%

NZD/USD 0,5949 0,0 0,5947 0,5984 +6,7%

BTC/USD 117.992,60 0,4 117.573,05 117.136,95 +26,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich dagegen nach den Inflationsdaten mit der Aussicht, dass es kurzfristig keine Zinssenkungen geben wird. Der Dollarindex gewann 0,6 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,92 66,52 +0,6% +0,40 -6,7%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -7,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise standen weiter unter Druck. US-Präsident Donald Trump hatte Russland eine Frist von 50 Tagen gesetzt, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Das habe die Befürchtung unmittelbar bevorstehender neuer Sanktionen zerstreut, sagten Marktteilnehmer. Für WTI ging es 0,4 Prozent nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.337,65 3.322,65 +0,5% +15,00 +27,4%

Silber 32,59 32,52 +0,2% +0,07 +17,4%

Platin 1.185,09 1.186,10 -0,1% -1,01 +33,9%

Kupfer 5,49 5,55 -1,0% -0,06 +34,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold verlor aufgrund der gestiegenen Marktzinsen und des festeren Dollar an Attraktivität. Der Preis für die Feinunze sank um 0,4 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-ZÖLLE

Die USA werden im Rahmen eines neuen Handelsabkommens einen Zoll von 19 Prozent auf indonesische Produkte erheben. Nach Aussage von US-Präsident Trump werden US-Waren ohne Zölle nach Indonesien gelangen. "Sie zahlen 19 Prozent und wir zahlen gar nichts", sagte Trump. Zuvor hatte er bekannt gegeben, dass sich die USA und Indonesien auf eine Senkung der so genannten reziproken Zölle geeinigt hätten, aber keine Einzelheiten genannt.

Kanadas Premierminister Mark Carney hält es möglicherweise nicht für möglich, den US-Zöllen zu entgehen, selbst wenn ein bilaterales Abkommen zur Beilegung des aktuellen Zollstreits geschlossen wird. Es war das erste Mal, dass er die Möglichkeit ansprach, dass die US-Zölle in Kraft bleiben könnten.

DATENZENTREN

Google und die Investmentfirma Blackstone investieren beide in großem Umfang in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz im US-Bundesstaat Pennsylvania. Jeder Konzern hat jeweils 25 Milliarden Dollar zugesagt, während das KI-Cloud-Unternehmen Coreweave weitere 6 Milliarden Dollar für "ein neues, hochmodernes Datenzentrum" bereitstellt.

===

