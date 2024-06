CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,04 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:01 Uhr die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 31,12 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 31,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 818 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 32,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 6,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 46,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 14.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 440,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,40 EUR je Aktie.

