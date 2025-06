CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 29,60 EUR.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 15:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 29,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 29,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.228 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,31 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.05.2025. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ebenfalls ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

