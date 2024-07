CANCOM SE im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

04.07.24 09:22 Uhr

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 33,08 EUR.

Wer­bung

Um 09:00 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 33,08 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 33,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,08 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137 Stück gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 0,96 Prozent niedriger. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 35,73 Prozent Luft nach unten. Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,44 EUR für die CANCOM SE-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 440,60 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 317,68 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,45 EUR je CANCOM SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren angefallen Bechtle-Aktie stürzt nach Abstufung ab - Rivale CANCOM-Aktie profitiert von neuem Aktienrückkaufprogramm Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Montagshandels steigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE