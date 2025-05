CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Vormittag Boden gut

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 27,85 EUR nach oben.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 27,85 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 27,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.800 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,40 EUR.

Am 31.03.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 479,68 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 459,87 Mio. EUR umsetzen können.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Analysten sehen für CANCOM SE-Aktie Luft nach oben

CANCOM-Aktie stärker: Jahresprognose trotz schwachem Start bestätigt

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine CANCOM SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht