CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der CANCOM SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,70 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,95 EUR. Bei 27,60 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.840 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,39 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 31.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 479,68 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 459,87 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

