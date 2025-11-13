DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CANCOM SE Hold

08:16 Uhr
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nicole Winkler sprach am Donnerstagabend in ihrem Resümee von soliden Quartalszahlen und ersten Anzeichen der Erholung. Sie bleibt allerdings an der Seitenlinie, bis die Wachstumsdynamik des IT-Dienstleisters wirklich anzieht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM Hold

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,65 €		 Abst. Kursziel*:
5,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

08:16 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu CANCOM SE

dpa-afx Anzeichen für Stabilisierung CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag höher
dpa-afx ROUNDUP: Cancom verdient mehr als erwartet - Aktie erholt sich deutlich
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE bricht am Donnerstagvormittag nach oben aus
EQS Group EQS-News: CANCOM SE legt in Q3.25 gegenüber dem Vorquartal zu und bestätigt Prognose 2025
finanzen.net Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
EQS Group EQS-News: CANCOM SE grows in Q3.25 compared to previous quarter and confirms 2025 forecast
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
