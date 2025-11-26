DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
CANCOM Aktie

26,30 EUR +0,70 EUR +2,73 %
STU
Marktkap. 811,52 Mio. EUR

KGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910

ISIN DE0005419105

Symbol CCCMF

Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

15:21 Uhr
CANCOM SE Buy
CANCOM SE
26,30 EUR 0,70 EUR 2,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Management des IT-Dienstleisters habe seine strategische Neuausrichtung hin zur KI-gestützten Transformation bekräftigt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem seien Initiativen hervorgehoben worden, die die Kundenakzeptanz beschleunigen und die Umsatzdynamik zum Jahresende unterstützen sollen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,05 €		 Abst. Kursziel*:
11,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,27%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

