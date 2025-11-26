CANCOM Aktie
Marktkap. 811,52 Mio. EURKGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Management des IT-Dienstleisters habe seine strategische Neuausrichtung hin zur KI-gestützten Transformation bekräftigt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem seien Initiativen hervorgehoben worden, die die Kundenakzeptanz beschleunigen und die Umsatzdynamik zum Jahresende unterstützen sollen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,05 €
|Abst. Kursziel*:
11,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,27%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
