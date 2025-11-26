Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

15:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Management des IT-Dienstleisters habe seine strategische Neuausrichtung hin zur KI-gestützten Transformation bekräftigt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem seien Initiativen hervorgehoben worden, die die Kundenakzeptanz beschleunigen und die Umsatzdynamik zum Jahresende unterstützen sollen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE