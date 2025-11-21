CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 24,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:43 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 24,70 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,45 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.181 CANCOM SE-Aktien.
Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 28,80 EUR angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 13.11.2025 vor. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 423,93 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422,60 Mio. EUR in den Büchern standen.
CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von CANCOM SE.
Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,859 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
