CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 24,65 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 24,65 EUR ab. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,45 EUR nach. Mit einem Wert von 24,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 702 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 28,40 Prozent zulegen. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,80 EUR.

Am 13.11.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 423,93 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 422,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 30.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,859 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

