Fokus auf Aktienkurs

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der CANCOM SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,95 EUR -0,65 EUR -2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 15:46 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 24,80 EUR. Bei 25,05 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,45 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.625 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 27,62 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,15 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 13.11.2025 vor. Das EPS lag bei 0,24 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 423,93 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,859 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE

