NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse konstatierte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag eine klare Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal. Das gelte zuvorderst für die Profitabilität des IT-Dienstleisters./rob/bek/ag

