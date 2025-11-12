DAX 24.405 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1614 +0,2%Öl 62,56 -0,2%Gold 4.234 +0,9%
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Wacker Neuson-Aktie im Plus: Prognose eingeengt - Leichter Aufschwung im dritten Quartal Wacker Neuson-Aktie im Plus: Prognose eingeengt - Leichter Aufschwung im dritten Quartal
GFT-Aktie verteuert sich: Gewinn knickt trotz Umsatzplus ein GFT-Aktie verteuert sich: Gewinn knickt trotz Umsatzplus ein
CANCOM Aktie

CANCOM Aktien-Sparplan
25,60 EUR +1,55 EUR +6,44 %
STU
Marktkap. 750,06 Mio. EUR

KGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910

ISIN DE0005419105

Symbol CCCMF

Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

09:36 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
25,60 EUR 1,55 EUR 6,44%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse konstatierte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag eine klare Verbesserung im Vergleich zum Vorquartal. Das gelte zuvorderst für die Profitabilität des IT-Dienstleisters./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,55 €		 Abst. Kursziel*:
13,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,28%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

29.10.25 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 CANCOM Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu CANCOM SE

dpa-afx Anzeichen für Stabilisierung CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE bricht am Donnerstagvormittag nach oben aus
EQS Group EQS-News: CANCOM SE legt in Q3.25 gegenüber dem Vorquartal zu und bestätigt Prognose 2025
finanzen.net Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittag zu
finanzen.net TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr abgeworfen
EQS Group EQS-News: CANCOM SE grows in Q3.25 compared to previous quarter and confirms 2025 forecast
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
