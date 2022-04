CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag billiger

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 56,40 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 56,10 EUR. Bei 56,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 22.168 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Bei 64,82 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 14,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 45,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,58 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.05.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 428,60 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 356,60 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte CANCOM SE am 12.05.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 28.03.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,93 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

