CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 23,58 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 23,58 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,46 EUR ein. Mit einem Wert von 24,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 49.302 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Mit Abgaben von 10,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,994 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 415,83 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 422,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,24 EUR je CANCOM SE-Aktie.

