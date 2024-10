CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 26,72 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:46 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 26,72 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,64 EUR. Bei 26,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.597 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 27,25 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Abschläge von 20,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 33,30 EUR angegeben.

CANCOM SE gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 394,74 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,37 EUR je Aktie aus.

