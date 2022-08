CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Dienstagvormittag ab

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 33,22 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,94 EUR. Bei 33,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.408 CANCOM SE-Aktien.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 48,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,92 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Abschläge von 14,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,80 EUR.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

