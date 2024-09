CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Mittag gestärkt

CANCOM SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 27,44 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 27,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,80 EUR. Bei 27,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7.703 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 23,91 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,30 EUR.

Am 13.08.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 394,74 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2027 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

