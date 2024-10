CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 26,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 26,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 26,50 EUR. Bei 26,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 6.114 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. 28,30 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,77 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,30 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,37 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

