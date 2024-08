CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verbilligt sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 30,28 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 30,28 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 30,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,42 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.482 Stück gehandelt.

Am 05.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,79 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 36,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,78 Prozent auf 440,60 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,41 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

