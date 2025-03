CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag um Nulllinie

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die CANCOM SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 25,46 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der CANCOM SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,46 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,46 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,46 EUR aus. Bei 25,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 19,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,00 EUR aus.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 422,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,63 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 31.03.2025 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

