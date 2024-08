CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag leichter

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 28,46 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 28,46 EUR ab. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,36 EUR. Mit einem Wert von 28,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.405 CANCOM SE-Aktien.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,47 Prozent. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 34,50 EUR.

CANCOM SE gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,10 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 394,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent gesteigert.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX letztendlich auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt ab