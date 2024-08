CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

CANCOM SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 28,74 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 28,74 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.361 CANCOM SE-Aktien.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 18,30 Prozent zulegen. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,03 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,36 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 394,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,39 EUR je Aktie belaufen.

