CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 28,26 EUR.

Um 11:45 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 28,26 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 27,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.585 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 20,31 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 24,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,30 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 394,74 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

