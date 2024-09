CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Vormittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,62 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 27,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 229 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 23,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,30 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 394,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent gesteigert.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

