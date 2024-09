CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 27,80 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,1 Prozent auf 27,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 27,94 EUR. Bei 27,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.040 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. 22,30 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,53 Prozent.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 33,30 EUR.

Am 13.08.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen