CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 26,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,20 EUR nach oben. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Gewinne von 29,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,30 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 394,74 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,37 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag