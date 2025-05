CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag freundlich

CANCOM SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 28,45 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 28,45 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,60 EUR. Bei 28,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.819 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 16,32 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Abschläge von 25,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,00 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2025 aus.

