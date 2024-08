CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE steigt am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,98 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 28,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,98 EUR. Mit einem Wert von 28,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 554 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 14,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 36,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 34,30 EUR angegeben.

CANCOM SE gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 394,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent gesteigert.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,39 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus